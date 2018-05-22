Прямой эфир

В Верховной раде пригрозили уничтожить Крымский мост

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить Крымский мост через Керченский пролив, назвав его «вражеской инфраструктурой». 

«Почему вражеская? Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора», – заявил Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина».

«Ближе друг к другу»
Владимир Путин назвал открытие движения по Крымскому мосту историческим событием

По его словам, любая страна, которая находится в состоянии войны за свою территорию, стремится уничтожить такую инфраструктуру. Мосийчук добавил, что будучи министром обороны непременно уничтожил бы мост. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти слова можно расценивать как призыв к теракту. С ней отчасти согласился депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, сейчас «слишком много непредсказуемо агрессивных действий Украины».

«Поэтому в отношении Крымского моста залог безопасности — держать порох сухим», — сказал депутат в интервью телеканалу RT.

Слова украинского парламентария также прокомментировал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. По его словам, уничтожить Крымский мост они «могут лишь в фантазиях». Он также добавил, что любая попытка повреждения моста будет «пресекаться самым жестким образом».

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал и вовсе не обращать внимание на исходящие от украинских политиков угрозы. По его словам, мосту ничего не угрожает.

Политический аналитик Владислав Гулевич считает, что Мосийчук давно не удивлял публику громкими заявлениями.

«Заявив такое, он, как радикал, в первую очередь рассчитывает на электоральную отдачу от тех избирателей, которые регулярно голосуют за националистические силы», — сказал Гулевич, которого цитирует РЕН ТВ.

Церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая с участием президента Владимира Путина, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». На следующий день было запущено движение легковых автомобилей и общественного транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аксенов ответил на угрозы Киева разрушить Крымский мост
Захарова назвала призывом к теракту идею депутата рады уничтожить Крымский мост

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017