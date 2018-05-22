В Верховной раде пригрозили уничтожить Крымский мост

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить Крымский мост через Керченский пролив, назвав его «вражеской инфраструктурой».

«Почему вражеская? Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора», – заявил Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, любая страна, которая находится в состоянии войны за свою территорию, стремится уничтожить такую инфраструктуру. Мосийчук добавил, что будучи министром обороны непременно уничтожил бы мост.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти слова можно расценивать как призыв к теракту. С ней отчасти согласился депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, сейчас «слишком много непредсказуемо агрессивных действий Украины».

«Поэтому в отношении Крымского моста залог безопасности — держать порох сухим», — сказал депутат в интервью телеканалу RT.

Слова украинского парламентария также прокомментировал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. По его словам, уничтожить Крымский мост они «могут лишь в фантазиях». Он также добавил, что любая попытка повреждения моста будет «пресекаться самым жестким образом».

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал и вовсе не обращать внимание на исходящие от украинских политиков угрозы. По его словам, мосту ничего не угрожает.

Политический аналитик Владислав Гулевич считает, что Мосийчук давно не удивлял публику громкими заявлениями.

«Заявив такое, он, как радикал, в первую очередь рассчитывает на электоральную отдачу от тех избирателей, которые регулярно голосуют за националистические силы», — сказал Гулевич, которого цитирует РЕН ТВ.

Церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая с участием президента Владимира Путина, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». На следующий день было запущено движение легковых автомобилей и общественного транспорта.