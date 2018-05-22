Подтопления и размыв дорог возможны в Магаданской области

В связи с половодьем и сбросами воды из Усть-Среднеканского водохранилища на реке Колыме уровень воды у поселка Сеймчан поднялся выше нормы и составил 701 см. Есть вероятность подтопления пониженных частей поймы между Среднеканом и Сеймчаном Магаданской области.

До 24 мая сохраняется возможность чрезвычайных ситуаций, нарушений в работе коллекторно-дренажных систем, затопления населенных пунктов и сельхозугодий, затруднений в работе всех видов транспорта, обрушения и деформации конструкций (в том числе рекламных щитов), размыва дорог и мостов. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в отделе информации, пропаганды и связям с общественностью ПСЦ Колымы.

Как писал портал iz.ru, до конца 2018 года власти региона планируют завершить разработку проектной документации по капитальному ремонту паводковой дамбы на реке Ола в селе Клепка и реконструкции дамбы на реке Хасын в поселке Палатка. Работы на водоограждающей дамбе на реке Сеймчан должны быть завершены до 30 сентября 2018 года. Стоимость строительства составляет 174,1 млн рублей.