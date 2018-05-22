Сезон бесплатных пеших экскурсий стартует в Астрахани
В Астрахани начинается сезон бесплатных пеших экскурсий. Первая пройдет 5 июня. Она начнется от городского музейно-культурного центра Дома купца Тетюшинова. Рассказ посвятят купеческой Астрахани.
Как отмечает «Астрахань-24», серия экскурсий проводится в рамках проекта Free Walking Tours. Их посвятят истории Астрахани и ее достопримечательностям.
Пешие экскурсии будут проходить каждую пятницу в течение летнего туристического сезона. Расскажут о городе профессиональные гиды.
В апреле бесплатные экскурсии начали проводить в заповеднике «Столбы» в Красноярском крае. Туристов водят по экотропам каждое воскресенье.