Сезон бесплатных пеших экскурсий стартует в Астрахани

В Астрахани начинается сезон бесплатных пеших экскурсий. Первая пройдет 5 июня. Она начнется от городского музейно-культурного центра Дома купца Тетюшинова. Рассказ посвятят купеческой Астрахани.

Как отмечает «Астрахань-24», серия экскурсий проводится в рамках проекта Free Walking Tours. Их посвятят истории Астрахани и ее достопримечательностям.

Пешие экскурсии будут проходить каждую пятницу в течение летнего туристического сезона. Расскажут о городе профессиональные гиды.

В апреле бесплатные экскурсии начали проводить в заповеднике «Столбы» в Красноярском крае. Туристов водят по экотропам каждое воскресенье.