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Подрядчик заплатит штраф за отравление газом двух жильцов в Саратове

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Суд огласил приговор по делу об отравлении угарным газом бабушки и внучки в квартире в Саратове. Штраф выплатит бывший руководитель подрядной организации.

По данным следствия, 66-летняя женщина и 12-летняя девочка были госпитализированы с отравлением из дома по проспекту Энтузиастов. Судебно-медицинские экспертизы показали, что здоровью пациенток был нанесен легкий вред. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал руководитель организации, с которой управляющая компания заключила договор на прочистку дымоходных каналов.

Причиной накопления угарного газа в квартире стало отсутствие тяги в дымоходном канале, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Руководитель организации признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Он выплатит штраф в размере 200 тыс. рублей.

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