Уху «от Валуева» нальют рыбакам в Брянске

На набережной в Брянске 3 июня состоится розыгрыш Кубка правительства Брянской области по рыболовному спорту. Он пройдет при поддержке благотворительного фонда развития детско-юношеского спорта Николая Валуева и Федерации рыбного спорта области.

Как отмечает интернет-газета «Брянские новости», к участию в соревнованиях допускаются не только рыболовы-спортсмены, но также женщины и дети. Причем наградят не только тех, кто поймает самую большую рыбу. Призы получат все пришедшие на состязания.

Также всем обещана каша и уха «от Валуева». Что входит в состав этих блюд — не уточняется.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Брянской области прошел рейд по борьбе с нарушителями правил рыбалки. Проверяли рыбаков на реке Десне между селами Супонево и Палужье, а также на озере Барсучья Грива в Брянске.