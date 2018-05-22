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Уху «от Валуева» нальют рыбакам в Брянске

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На набережной в Брянске 3 июня состоится розыгрыш Кубка правительства Брянской области по рыболовному спорту. Он пройдет при поддержке благотворительного фонда развития детско-юношеского спорта Николая Валуева и Федерации рыбного спорта области.

Как отмечает интернет-газета «Брянские новости», к участию в соревнованиях допускаются не только рыболовы-спортсмены, но также женщины и дети. Причем наградят не только тех, кто поймает самую большую рыбу. Призы получат все пришедшие на состязания.

Также всем обещана каша и уха «от Валуева». Что входит в состав этих блюд — не уточняется.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Брянской области прошел рейд по борьбе с нарушителями правил рыбалки. Проверяли рыбаков на реке Десне между селами Супонево и Палужье, а также на озере Барсучья Грива в Брянске.

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