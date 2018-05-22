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Перебои с электричеством начались в Омске из-за аварии

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В Омске из-за технологического сбоя начались проблемы с электричеством в домах, офисах и на улицах. Без света остались несколько округов.

Неполадки стали наблюдаться днем 22 мая в Центральном округе. За короткое время несколько раз отключилось электричество в зданиях, также перестали работать светофоры и встали троллейбусы. Позже стало известно, что сбой затронул и Кировский округ.

В Единой дежурно-диспетчерской службе объяснили ситуацию технологическим сбоем. В ходе проверки было выявлено, что на сетях «МРСК», в которые входит «Омскэнерго», произошла авария, которая и привела к перебоям с электричеством. Об этом сообщает ИА «Город55».

В омской мэрии уточнили, что работы по восстановлению электроснабжения уже проводятся.

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