Госдума назначила Кудрина главой Счетной палаты

Госдума 22 мая назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кандидатуру Кудрина, которого выдвинула «Единая Россия», на утверждение в Госдуму внес президент России Владимир Путин.

14 мая стало известно, что Кудрин согласился стать претендентом на пост председателя Счетной палаты. При этом он отметил, что продолжит работу в качестве главы Комитета гражданских инициатив.

На прошлой неделе Госдума досрочно прекратила полномочия предыдущего главы Счетной палаты Татьяны Голиковой.

Кудрин не работал в органах госвласти с 2011 года. Тогда ему пришлось уйти с поста вице-премьера после конфликта с занимавшим в то время должность президента Дмитрием Медведевым.