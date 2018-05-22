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Госдума назначила Кудрина главой Счетной палаты

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Госдума 22 мая назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты. Об этом сообщает «Интерфакс».

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14 мая стало известно, что Кудрин согласился стать претендентом на пост председателя Счетной палаты. При этом он отметил, что продолжит работу в качестве главы Комитета гражданских инициатив.

На прошлой неделе Госдума досрочно прекратила полномочия предыдущего главы Счетной палаты Татьяны Голиковой.

Кудрин не работал в органах госвласти с 2011 года. Тогда ему пришлось уйти с поста вице-премьера после конфликта с занимавшим в то время должность президента Дмитрием Медведевым.

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