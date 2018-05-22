Ребенок пострадал при падении с тарзанки в Сыктывкаре

11-летний мальчик получил травму при падении с тарзанки в одном из торговых центров в Сыктывкаре. Ребенка увезли в больницу с подозрением на переломы.

Инцидент произошел в игровой комнате торгового центра. Со слов очевидцев, мальчик попытался забраться вверх по веревочной лестнице, но ее крепление оборвалось. В результате ребенок упал с полуметровой высоты.

Несмотря на то что школьник практически не успел забраться на тарзанку, он неудачно приземлился. Вызванные медики сделали пострадавшему обезболивающий укол. Ребенка госпитализировали с подозрением на травму копчика, сообщает ИА «Комиинформ».

Как сообщал портал iz.ru, в Пензенской области мальчик пострадал во время игры на плохо закрепленном батуте в парке аттракционов. Мальчик упал на землю и получил множественные травмы. Следователи ведут проверку.