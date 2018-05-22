«Дни национальных культур» собрали в Тамбове студентов из 64 стран

Студенты из 64 стран мира съехались на Международный фестиваль «Дни национальных культур в ТГУ им. Державина», который прошел в Тамбове. Культурная программа фестиваля позволила им поделиться национальными традициями и обычаями.

В этом году восьмой фестиваль был приурочен к столетию Державинского университета. Кроме зарубежных делегаций в нем приняли участие представители университетов Владимира, Тулы и Липецка, а также других российских городов.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», завершился фестиваль гала-концертом, во время которого состоялось флаг-шоу. Зрители увидели африканские, китайские, индийские танцы, а также русскую кадриль. Показы мод с демонстрацией национальных костюмов устроили студенты разных стран. Особое внимание было уделено ЧМ-2018, который стартует 14 июня в России и объединит болельщиков со всего мира.

Портал iz.ru сообщал о том, что в эти дни в Брянске проходит XXIII Международный фестиваль «Славянские театральные встречи». Артисты из разных стран сыграют 19 спектаклей.