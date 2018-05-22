Медицинские пункты появятся во всех селах Якутии

В населенных пунктах Якутии с численностью от 100 до 2 тыс. человек в ближайшие три года появятся фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Об этом заявил глава республики Егор Борисов.

В села, где проживают менее 100 человек, будут приезжать мобильные медицинские комплексы, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ЯСИА. Ранее в Якутии открыли современный перинатальный центр и начали использовать телемедицину с районными, республиканскими и федеральными медучреждениями.

Напомним, служба медицинского патронажа маломобильных пациентов создана на базе городских поликлиник Москвы. В ее состав входит врач, который работает на дому как участковый терапевт: проводит обследования, назначает лечение, выписывает лекарства. Патронажные бригады взяли под опеку почти 50 тыс. пожилых и немощных москвичей.