Архитектурный ансамбль с памятником Ленину отремонтируют в Челябинске

Памятник Владимиру Ильичу Ленину и прилегающие к нему территории планируют отремонтировать в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В конце мая на площади Революции начнутся масштабные работы по ремонту архитектурного ансамбля. Памятник Ленину, центральная и прилегающие трибуны должны отремонтировать до конца октября 2018 года. Стоимость всех необходимых работ составит 14,8 млн рублей, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Исходя из документации, подрядчику предстоит демонтировать гранитные плиты постамента и прилегающих площадок, обработать конструкции от негативного воздействия, в том числе провести гидроизоляцию, а затем облицевать постамент новыми гранитными плитами.

Денежные средства на проведение работ были выделены по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Памятник Ленину был заложен в 1957 году в годовщину 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Открытие состоялось 5 ноября 1959 года. Монумент стал главным композиционным элементом нового облика площади Революции. Авторами восьмиметровой статуи стали скульпторы Лев Головницкий, Виталий Зайков и архитектор Евгений Александров.

17 мая стало известно о том, что все городские музеи Ленина планируют обновить в Ульяновске к 2020 году в рамках подготовки к 150-летию со дня рождения знаменитого земляка.