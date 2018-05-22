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АвтоВАЗ прекращает производство Lada Priora

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Российский концерн АвтоВАЗ снимает с производства автомобили Lada Priora, о чем недавно письменно уведомил дилеров. 

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Помимо Priora в производственном плане на июль нет моделей Granta и Kalina.

Как следует из письма дилерам, автогигант прекращает сборку дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству обновленных моделей в X-стиле.

Другие подробности в документе не раскрываются, указывает «Ведомости».

В середине мая стало известно, что «АвтоВАЗ» может выпустить Lada 4х4 на платформе Renault-Nissan. При этом компания хочет сохранить уникальные внедорожные качества «Нивы».

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