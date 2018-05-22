Курильские школьники посетят Хиросиму

Детско-юношеская делегация южных Курил отправится в Хиросиму в рамках безвизовых обменов между Японией и Россией. Как сообщил глава компании «Южно-Курильский докер» Александр Вьюговский, школьники осмотрят различные достопримечательности, включая музей ядерной бомбардировки.

Ранее Шикотан посетила японская делегация из числа бывших жителей этого острова и их родственников, передает ИА SakhalinMedia со ссылкой на «Интерфакс».Ученые проведут в рамках безвизовых обменов совместные исследования птиц, морских животных и вулканов на Кунашире и Хоккайдо. В нынешнем сезоне запланированы поездки 26 японских групп и 15 российских. На обследование и лечение в клиниках Хоккайдо отправятся 32 жителя Курил.

Как писал портал iz.ru, до 2 тыс. туристов посетят Курильские острова в этом году. Туроператоры Японии летом планируют привезти в промотур 150 человек в рамках совместной хозяйственной деятельности. После этого путешествия компании решат, сколько японцев они смогут привлечь в последующие годы на острова.