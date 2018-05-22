Эксперт прокомментировал сообщение о «провале» испытаний российских ракет

Сообщение американского телеканала СNBC о якобы неудачных испытаниях российской ракеты говорит о некомпетентности журналистов, заявил член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

«Вероятно, им (СNBC) «слили» спутниковые снимки в NRO (National reconaissance office, Национальное управление военно-космической разведки США). Однако это издание понятия не имеет о программе испытаний, о каком этапе испытаний идет речь. Скорее всего, речь идет о бросковых испытаниях», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По его словам, во время данных испытаний проверяется способность пускового устройства выполнить всю предварительную подготовку к пуску и сам пуск. При этом основной двигатель ракеты во время них не включается.

22 мая CNBC со ссылкой на знакомые с докладом американской разведки источники опубликовал информацию, согласно которой испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой были неудачными.

Комментируя эту публикацию, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал больше доверять словам президента России, а не сообщениям американских СМИ.

Образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард» и беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой президент России Владимир Путин представил в ходе президентского послания Федеральному собранию 1 марта.