Жители Липецка просят не отключать фонтаны на профилактику

Изменить график работы фонтанов предлагают жители Липецка. Они просят пересмотреть часы работы конструкций в пятницу и субботу.

Как говорится в обращении, размещенном на сайте «Портал неравнодушных», часы, когда фонтаны отключаются на профилактику, надо отменить.

«Горожане хотят гулять, а не сидеть дома, у нас и так в городе отсутствует полноценная набережная», — цитирует GOROD48 одну из авторов обращения.

Как поясняет агентство, власти Липецка в мае установили график работы фонтанов, в соответствии с которым они не работают по понедельникам и отключаются каждый день с 14:00 до 18:00.

Инициатива горожан будет рассмотрена в администрации Липецка лишь в том случае, если к 21 июня наберет 500 положительных откликов.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Петербурге могут открыть «Фонтан русских духов». Для этого планируется ароматизировать 6,5 т воды в Летнем саду.