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Согласован проект платного северного дублера Кутузовского проспекта

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал проект северного дублера Кутузовского проспекта от Молодогвардейской развязки до «Москва-Сити». Он станет платной городской скоростной магистралью, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Длина всей трассы составит около 10,5 км. Строительство предполагается завершить в 2019 году.

Этот участок проходит вдоль железной дороги Смоленского направления. Он будет связан с «Сити» и Пресненской набережной по мосту через реку Москву.

Многочисленные съезды на прилегающие улицы и магистрали, пересекающие дублер, предусмотрены по всему участку. На дороге будут три подземных и один надземный пешеходные переходы, пять путепроводов, четыре эстакады съезда и две эстакады основного хода. Общая длина моста через Москву-реку составит более 300 м. Предполагается оборудовать эстакадный съезд на набережную.

В каждом направлении на магистрали будет по три полосы шириной 3,5 м. Трасса пройдет от транспортной развязки на пересечении МКАДа с дорогой «Северный обход Одинцово».

Плату будут взимать на двух пунктах около Рублевского шоссе, где построят въездные и выездные площадки, островки безопасности и административное здание, пишет сетевое издание m24.ru.

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