«Литературные остановки» появились в Ульяновске

В Ульяновске стартовал культурный проект «Литературная остановка». Одновременно в разных районах города появились баннеры с QR-кодами, на которых изображены корешки книг.

Как сообщает портал 1ul.ru со ссылкой на заведующую отделом краеведческой литературы областной научной библиотеки Наталью Бороденкову, уникальность проекта в том, что с помощью QR-кода одним «кликом» можно скачать книги на смартфон. Это издания XIX–XX веков, которые размещены в Симбирской электронной библиотеке.

Там можно найти сказки Новопольцева и Аксакова, повести Карамзина и Гончарова, рассказы Коринфского и Ознобишина. Кроме того, на электронных книжных полках представлена документальная литература об уездном городе Симбирске и его достопримечательностях.

Важно также и то, что электронные версии полностью соответствуют печатному варианту. Таким образом, отметила эксперт, на них можно ссылаться как на полноценный источник при написании курсовых работ или дипломов.

В библиотеке добавили, что такие «Литературные остановки» появятся не только в областном центре, но и в муниципальных районах Ульяновской области. Проект стартует 6 июня, в Пушкинский день.