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В Хабаровский край доставят свиней из Канады

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Свиноводческий комплекс построят на территории опережающего социально-экономического развития под Хабаровском к 2019 году. Проект стоимостью 2,2 млрд рублей является одним из крупнейших в сельхозотрасли края.

Группа компаний «Скиф» планирует ежегодно выращивать 70 тыс. свиней и выпускать 5,2 тыс. т мяса. Пять корпусов зданий репродуктора сдадут уже в сентябре. В них поместят 1240 свиней, которых доставят из Канады. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что губернатор Курской области Александр Михайлов приостановил оформление разрешения на строительство свинокомплекса «Мираторга» недалеко от Центрально-Черноземного заповедника. Однако глава региона, по всей видимости, всё еще готов отстаивать интересы инвестора. «Но если мы не будем заниматься инвестициями, то начнем снова лежать на дне, как это было до прихода администрации, которую я возглавляю», — заявил Михайлов.

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