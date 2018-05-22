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Фестиваль театров в Брянске открылся славянскими гуляниями

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В Брянске проходит XXIII Международный фестиваль «Славянские театральные встречи». Костюмированное открытие состоялось на Театральной площади. Участникам фестиваля представили программу «Славянское гуляние».

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, в этот раз в фестивале участвуют 13 театров. Всего будет показано 19 спектаклей, которые, как ожидается, увидят около 7 тыс. зрителей. Их сыграют артисты из разных стран. В этом году, в частности, планируется выступление Луганского академического театра кукол.

В адрес участников фестиваля приветствие направил министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, такой формат смотра призван укрепить историческое и духовное родство славянских народов. Этой же теме было посвящено и выступление на церемонии открытия губернатора Брянской области Александра Богомаза. Он отметил, что с каждым годом растет география участников фестиваля, но главное это то, что выполняется его миссия — укрепление славянской дружбы и славянского братства.

Агентство отмечает, что церемония закрытия фестиваля этого года будет отличаться от тех, что были в прошлом — впервые состоится уличный перформанс «Белые сны» от самарского независимого театра «Пластилиновый дождь».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что 11 и 12 июня в Москве пройдет фестиваль «День России. Московское время». На эти дни Тверская улица в центре столице превратится в пешеходную.

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