Прямой эфир

В Петербурге семь сотрудников Мариинки госпитализировали с отравлением

0
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере семь сотрудников Мариинского театра госпитализированы с симптомами отравления в инфекционную больницу Санкт-Петербурга. Всего за помощью обратились 12 человек.

По словам главного врача медучреждения Алексея Яковлева, первые пострадавшие поступили 21 мая. Один из них провел ночь в реанимации, после чего пациента перевели в обычное отделение, сообщает телеканал 78.

За день до этого у одной из сотрудниц театра появились первые симптомы острой кишечной инфекции — диарея и высокая температура. Через некоторое время недомогание почувствовали ее коллеги по цеху.

Роспотребнадзор начал проверку. Специалисты ведомства выяснят, что именно стало причиной отравления сотрудников Мариинского театра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число погибших при отравлении грибами в Иране возросло до 15 человек
В Армении 90 человек госпитализировали с пищевым отравлением

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017