В Петербурге семь сотрудников Мариинки госпитализировали с отравлением

По меньшей мере семь сотрудников Мариинского театра госпитализированы с симптомами отравления в инфекционную больницу Санкт-Петербурга. Всего за помощью обратились 12 человек.

По словам главного врача медучреждения Алексея Яковлева, первые пострадавшие поступили 21 мая. Один из них провел ночь в реанимации, после чего пациента перевели в обычное отделение, сообщает телеканал 78.

За день до этого у одной из сотрудниц театра появились первые симптомы острой кишечной инфекции — диарея и высокая температура. Через некоторое время недомогание почувствовали ее коллеги по цеху.

Роспотребнадзор начал проверку. Специалисты ведомства выяснят, что именно стало причиной отравления сотрудников Мариинского театра.