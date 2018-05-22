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В столице зафиксирован резкий подъем уровня концентрации сероводорода

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Минувшей ночью, около полуночи, на востоке Москвы в районе Новокосино было зарегистрировано превышение уровня содержания сероводорода в воздухе.

По данным сайта Мосэкомониторинг, концентрация достигала  0,0146 миллиграммов на метр кубический, тогда как порог запаха составляет 0,0075 миллиграммов на метр кубический. По данным специалистов, повышение уровня фиксировалась на протяжении трех часов.

Помимо этого, более чем в четыре раза был превышен уровень концентрации сероводорода в районе станции «Кожухово» — показатели здесь составили 0,0304

Как сообщает РИА Новости, 22 мая погодные условия «будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере».

Уровень концентрации данного вещества уже не первый раз фиксируется в Москве. Так, 16 апреля специалистами Мосэкомониторгина было выявлено трехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в столичных районах Жулебино и Кожухово. 

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