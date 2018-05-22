Вспыхнувший на свалке пожар приблизился к жилым домам на Урале

Около суток продолжается пожар на свалке в деревне Бессонова под Ирбитом Свердловской области. Местные жители утверждают, что расстояние между огнем и жилыми домами сократилось уже до 100 м.

Одна из местных жительниц написала в ирбитском городском паблике, что пожарные отказываются выезжать на место возгорания. У людей пока не получается самостоятельно справиться с огнем.

Между тем, как сообщили ИА «Ура.ру» в администрации деревни Черновское, к которой относится Бессонова, на место всё же выехали экстренные службы и руководство района. Там уже работают трактор и бульдозер.

Портал iz.ru в мае сообщал о том, что крупный пожар возник на мусорном полигоне под Нижневартовском. С огнем не удавалось справиться из-за того, что возгорание было скрытым, очаг найти не удавалось.