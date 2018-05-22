Первый православный медиафорум пройдет в Биробиджане

Первый дальневосточный православный медиафорум «Доброе слово» посетят более 300 участников. С 26 по 27 мая в Биробиджане пройдут мастер-классы от федеральных экспертов, конкурс журналистских работ на православную тематику, ярмарка, байкерское шоу, военно-спортивная игра.

На форум зарегистрировались сотрудники пресс-служб епархий и журналисты, блогеры, активисты некоммерческих объединений, преподаватели основ религиозной культуры и светской этики, байкеры и казаки, сообщает ИА ЕАОmedia.

Напомним, в начале мая в Омске открылся Свято-Георгиевский борцовский клуб для молодежи. В церемонии принял участие митрополит Омский и Таврический Владимир. Организация будет готовить борцов высокой квалификации, в том числе членов сборной РФ.

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