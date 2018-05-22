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Школьница сломала позвоночник при падении с долгостроя в Уфе

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Ученица девятого класса получила серьезные травмы, упав с пятого этажа недостроенного здания в Уфе. Девочка госпитализирована с переломом позвоночника.

Инцидент произошел в долгострое на улице Кирова. Поздно вечером школьница упала с пятого этажа на четвертый. Девочка получила компрессионный перелом позвоночника. По данным медиков, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщает ИА «Башинформ».

Местные жители уточняют, что недостроенное здание часто становится местом встречи подростков. Неделей ранее на территории стройки были замечены около десяти ребят, некоторые из них бегали по периметру здания на большой высоте. Тогда обошлось без несчастных случаев.

Ранее портал iz.ru сообщал о гибели подростка в заброшенной шахте в Братске. По версии следствия, 19 мая мальчик провалился в шахту на заброшенном предприятии и получил смертельные травмы при падении с высоты.

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