В Москве открывается большая выставка мастеров советской живописи

В Москве открывается выставка «Окна в Россию. Шедевры 7 поколений».

В прошлом году экспозиция проделала грандиозное путешествие через всю страну. Творения мастеров советской живописи увидели более 100 тыс. человек.

Главная тема проекта – мотив окна. Для художников XX века витражи – стали зеркалом перемен в стране.

«Тема экспозиции позволяет раскрыть разные истории XX века и посмотреть на него с очень интересной точки зрения, раскрывающей самые разные этапы: военное время, послевоенное время, период «Оттепели», время Перестройки», – рассказала искусствовед института Русского реалистического искусства Анастасия Сидоренко.

На финальном показе будут представлены более 60 полотен. Вернисаж посетили известные деятели театра, кино и шоу-бизнеса.