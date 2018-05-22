Книга о поэте Гаврииле Державине вышла в свет в Оренбурге

В Оренбурге вышла в свет книга, посвященная жившему здесь русскому поэту и общественному деятелю Гавриилу Державину. Роман Юрия Домбровского называется «Державин, или Крушение империи».

Как поясняет РИА «Оренбуржье», «Державин» — это первый роман Домбровского, который не имеет продолжения. Он был опубликован в 1939 году в Алма-Ате и с тех пор не переиздавался.

Книга описывает жизнь Гавриила Державина в то время, когда он еще не был государственным деятелем и придворным поэтом, которого боготворил Александр Пушкин. Это молодой поручик, который получил особое задание — поймать мятежника Пугачева. Предисловие для книги написал Дмитрий Быков. В основном оно посвящено автору романа.

Агентство отмечает, что выход в свет книги о Державине в Оренбурге было приурочено к 275-летию со дня рождения поэта — ровесника областной столицы. Идея такой публикации принадлежит вдове Домбровского. В 2017 году Клара Турумова-Домбровская приезжала в Оренбург по приглашению благотворительного фонда «Евразия».

Роман отпечатан в компактном формате и твердом переплете. Тираж — 1500 экземпляров. Над оформлением работали ведущий книжный дизайнер Оренбургской области Федор Абленин и художник Татьяна Антонова.

Российской общественности эта работа будет представлена на книжном фестивале в Москве «Красная площадь», который пройдет с 31 мая по 3 июня.