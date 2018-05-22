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Фонтаны Петрозаводска подготовили к открытию

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Все работы по подготовке фонтанов к открытию завершили в Петрозаводске. Торжественное открытие состоится в первый день лета.

11 мая АО «ПКС-Водоканал» завершил все необходимые работы по подготовке фонтанов к открытию. При подготовке к работе была проведена ревизия систем подачи воды, водоотведения и насосного оборудования. Также были проверены все трубопроводы. Перед открытием будет еще раз проведена проверка и промывка всех чаш фонтанов, сообщает ИА «Карелinform».

1 июня состоится торжественное открытие городских фонтанов. В этот день заработают фонтаны «Молекула фуллерена» на Студенческом бульваре, «Калевала» в сквере имени Элиоса Леннрота, «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза», фонтаны на Березовой аллее и у кафе «Нойбранденбург».

18 мая стало известно о том, что на Верхнем озере после ремонта в Калининграде запустили фонтан в виде вулкана. Объект не был сдан в эксплуатацию и не работал из-за подтопленных насосов. В чашу сбрасывали мусор.

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