Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с начала апреля.

В ходе торгов на Московской бирже в 10:16 мск европейская валюта достигла отметки в 71,95 рубля, подешевев более чем на 60 копеек по отношению к показателю предыдущего дня. Курс доллара также снизился до 61,14 рубля, потеряв 45,75 копейки.

На момент написания заметки в 11:40 мск курс валют составлял 72,47 рубля за евро и 61,32 за доллар, следует из данных на сайте биржи.

Эксперты объясняют заметное укрепление рубля к иностранной валюте хорошей динамикой цен на нефть и спросом на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед пиковым периодом налоговых выплат 25 и 28 мая. Компании должны будут выплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, сообщает «Интрефакс».