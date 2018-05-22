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Въезд мотоциклов в один из парков Липецка могут запретить

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Жители поселка Матырский под Липецком предлагают запретить въезд мотоциклов в местный парк. Обращение появилось на интернет-сайте «Портал неравнодушных».

Один из авторов обращения объясняет, что парк ничем не отделен от дороги, и мотоциклисты проезжают через него на высокой скорости. Он предлагает на всех въездах в парк установить бордюры и организовать ежедневное патрулирование нарядом полиции с 10 до 22 часов. Кроме того, перед парком необходимо выставить надписи «Въезд мотоциклов в парк запрещен».

Власти рассмотрят эту инициативу в том случае, если она наберет более 500 голосов, отмечает Lipetskmedia.

Портал iz.ru в середине мая сообщал о том, что в государственном музее-заповеднике «Петергоф» отныне запрещено кататься на самокатах и велосипедах. Как говорят в администрации, Нижний парк и Верхний сад — это музейное пространство, и там не место велосипедам и самокатам.

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