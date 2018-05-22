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«Пятый канал» запускает «Марафон добра» ко Дню защиты детей

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Фото: Depositphotos/olechowski
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Всероссийский «Марафон добра», приуроченный ко Дню защиты детей, стартует 28 мая на «Пятом канале». В течение недели звезды эстрады, кино и спорта будут рассказывать о детях, которым нужна помощь.

Цель акции — помочь найти новую семью 39 малышам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Пятый канал» проводит «Марафон добра». На этой неделе мы совершаем подвиг каждый день. Для этого не нужно рисковать собственной жизнью. Достаточно просто взять в руки телефон и отправить сообщение на номер фонда. Чтобы спасти этого ребенка», — приводит пресс-служба телеканала слова певца Александра Маршала.

К «Марафону добра» уже присоединились Иосиф Кобзон, Константин Хабенский, Виктория Цыганова, Михаил Пореченков, Артур Смольянинов, Леонид Агутин, Николай Валуев, Дима Билан и другие — всего более 50 звезд спорта и шоу-бизнеса.

С 21 мая видеоролики об акции доступны на официальных страницах «Пятого канала» в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники».

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