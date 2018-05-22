МЧС экстренно предупредило о штормовом ветре в Приморье

Спасатели в Приморье объявили экстренное предупреждение из-за ожидаемого ливня и штормового ветра.

По данным регионального управления МЧС, ночью и днем 23 мая на территории края ожидается сильный дождь. По прогнозам, количество осадков достигнет 15–45 мм за 12 часов. Ветер будет южный 15–20 м/с, порывами до 24 м/с.

В ведомстве рекомендуют отказаться от дальних поездок и временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.

В начале мая из-за штормового ветра и сильных дождей в Приморье без электроснабжения остались более 25,5 тыс. человек.