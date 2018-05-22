Синоптики предупреждают о новом урагане в Тюмени

В Тюмени в ближайшие часы возможно повторение урагана, который обрушился на город в минувшее воскресенье. Об этом предупредили в региональном МЧС. Там не исключили, что скорость ветра будет достигать 21 м/с.

Сильный ветер может стать причиной техногенных аварий, которые приведут к перебоям с подачей света, телефонной связью и скажутся на работе жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает портал «Наш город», в администрации Тюмени прошло экстренное заседание, на котором обсуждался план работ по устранению последствий воскресной стихии. Коммунальные службы обещают справиться с восстановлением городской инфраструктуры к концу недели.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что после сильного ветра за медицинской помощью обратились 174 человека. Многие жаловались на то, что в их глаза попали инородные тела. В некоторых районах скорость ветра достигала 26 м/с.