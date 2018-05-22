Прямой эфир

Синоптики предупреждают о новом урагане в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени в ближайшие часы возможно повторение урагана, который обрушился на город в минувшее воскресенье. Об этом предупредили в региональном МЧС. Там не исключили, что скорость ветра будет достигать 21 м/с.

Сильный ветер может стать причиной техногенных аварий, которые приведут к перебоям с подачей света, телефонной связью и скажутся на работе жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает портал «Наш город», в администрации Тюмени прошло экстренное заседание, на котором обсуждался план работ по устранению последствий воскресной стихии. Коммунальные службы обещают справиться с восстановлением городской инфраструктуры к концу недели.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что после сильного ветра за медицинской помощью обратились 174 человека. Многие жаловались на то, что в их глаза попали инородные тела. В некоторых районах скорость ветра достигала 26 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Штормовой ветер и ливни ожидаются во Владивостоке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017