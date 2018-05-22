Американский телеканал рассказал о неудачных тестах российских ракет

Россия с ноября прошлого по февраль текущего года провела четыре неудачных испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, утверждает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США.

По данным СМИ, все тесты завершились крушением. Самый продолжительный полет ракеты, которая преодолела около 35 км, длился более двух минут, а самый короткий — не более четырех секунд. Источники утверждают, что на этапе старта ракеты используется «бензиновый двигатель», который поднимает ее в воздух, где она начинает работать. Ядерная энергетическая установка в ходе испытаний так и не запустилась.

Одновременно с этим телеканал сообщает, что другая российская сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой, перед которой США безоружны, успешно проходит испытания и будет готова к применению к 2020 году. Последний ее тест якобы намечен на это лето. При этом каких-либо подтверждений информации CNBC не приводит.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» и лазерные комплексы вооружений проходят опытно-боевое дежурство на юге России. Он также рассказал, что новейшие комплексы «Авангард» и «Сармат» поступят в войска в 2019 и 2020 годах соответственно.