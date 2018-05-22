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Омску выделят дополнительные 60 млн рублей на филиал Эрмитажа

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Омская область получит из федерального бюджета дополнительную субсидию на реконструкцию исторического здания страхового общества «Саламандра». Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Сибирь» должен открыться в нем в 2019 году.

В распоряжении правительства о выделении 58,86 млн рублей говорится, что деньги поступят в регион в рамках федеральной целевой программы «Культура России» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.

РИА «Омск-информ» уточняет, что «Эрмитаж-Сибирь» должны были открыть еще в 2016 году, когда Омск отмечал свое 300-летие. Тогда завершить работы не успели.

Однако министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал завершить реконструкцию исторического здания и открыть в нем филиал Эрмитажа.

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