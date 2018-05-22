Мемориальную доску в память о погибшем полицейском открыли в Тюмени

На одной из железнодорожных станций в Тюмени прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о погибшем сотруднике правоохранительных органов. Александр Тушнолобов был убит в 1985 году при исполнении служебных обязанностей.

Как уточняет ресурс megatyumen.ru, старший лейтенант милиции проходил службу в линейном отделе внутренних дел станции Ишим. 28 августа неподалеку от станции Маслянская в него выстрелил из охотничьего ружья преступник. Милиционер, которому было 33 года, погиб на месте. Его убийцу задержали через восемь часов.

В торжественной церемонии на станции Маслянская приняли участие сослуживцы правоохранителя, ветераны, жители близлежащих сел, вдова и дочь погибшего. Память об Александре Тушнолобове почтили минутой молчания.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что звание героя России было присвоено посмертно леснику Зейнудину Батманову. Он в 2015 году ценой своей жизни спас от боевиков семью с маленьким ребенком.