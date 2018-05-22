Глава МИД Венесуэлы заявил о незаконности новых санкций США

Новые санкции, введенные американскими властями в отношении Венесуэлы после выборов президента страны, являются незаконными. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.



«Первое, что сделал президент США, — это навязал больше санкций против венесуэльского госдолга… Это означает навязывание абсолютно незаконных мер в этом сумасшествии», — подчеркнул глава МИДа.

По словам Арреаса, введение дополнительных ограничений свидетельствует о «продолжении навязывания (своей воли) Венесуэле».

В Венесуэле 20 мая прошли досрочные президентские выборы. Лидер страны Николас Мадуро получил свыше 5,8 млн голосов — около 68%. После оглашения результатов голосования американский президент Дональд Трамп запретил гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.