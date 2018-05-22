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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Теплая погода с кратковременным дождем ожидает москвичей и гостей столицы во вторник, 22 мая.

«Переменная облачность. Во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь», — сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве прогреется до 22–24 градусов. Ветер восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки 12–14 градусов, скорость ветра составит 3–8 м/с. 

В области днем температура воздуха будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла. Ночью температура составит 9–14 градусов.

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