Кузнецов помог «Вашингтону» сравнять счет в серии с «Тампой» в плей-офф НХЛ
«Вашингтон» обыграл «Тампу» (3:0) в шестом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии до четырех побед стал равным — 3:3.
Дубль оформил Ти Джей Оши, еще одну шайбу забросил Деванте Смит-Пелли. Первой звездой матча был признан вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби.
Российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов отдал результативную и укрепился на первом месте в списке бомбардиров плей-офф с 23 (11+12) очками.
Решающая седьмая игра серии пройдет в Тампе 24 мая. Победитель противостояния сыграет в финале Кубка Стэнли с дебютантом НХЛ «Вегасом».
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ранее стал единственным россиянином, который вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).
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