Прямой эфир

Выжившая в авиакатастрофе на Кубе женщина скончалась от травм

0
Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из трех выживших при крушении пассажирского лайнера на Кубе женщин скончалась от полученных травм.

Как сообщает агентство EFE со ссылкой на медиков, речь идет о 23-летней гражданке Кубы Греттель Ландрове. Еще двое выживших остаются в критическом состоянии.

18 мая самолет Boeing 737-200 потерпел крушение почти сразу после вылета из аэропорта Хосе Марти в Гаване. На борту находились 113 человек, 110 из которых погибли на месте катастрофы. 

Лайнер 1979 года выпуска принадлежал авиаперевозчику Global Air, его арендовала кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неполадка, однако очевидцы сообщают, что самолет при взлете задел линии электропередачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мексике устроят проверку компании-хозяйке разбившегося на Кубе самолета
Найден черный ящик разбившегося на Кубе самолета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017