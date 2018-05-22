Выжившая в авиакатастрофе на Кубе женщина скончалась от травм

Одна из трех выживших при крушении пассажирского лайнера на Кубе женщин скончалась от полученных травм.

Как сообщает агентство EFE со ссылкой на медиков, речь идет о 23-летней гражданке Кубы Греттель Ландрове. Еще двое выживших остаются в критическом состоянии.

18 мая самолет Boeing 737-200 потерпел крушение почти сразу после вылета из аэропорта Хосе Марти в Гаване. На борту находились 113 человек, 110 из которых погибли на месте катастрофы.

Лайнер 1979 года выпуска принадлежал авиаперевозчику Global Air, его арендовала кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неполадка, однако очевидцы сообщают, что самолет при взлете задел линии электропередачи.