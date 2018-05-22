СМИ обвинили двух бизнесменов в настраивании властей США против Катара

Американские СМИ заявили, что два предпринимателя вели деятельность в Вашингтоне в пользу ОАЭ и Саудовской Аравии, настраивая администрацию президента США Дональда Трампа избрать политический курс против Катара.

Предположительно, речь идет о Джордже Недере и Элиоте Бройди. Оба бизнесмена имеют американское гражданство и ранее привлекали внимание спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства в президентские выборы в 2016 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Предприниматели устанавливали контакты в конгрессе США и Белом доме, добиваясь принятия в Вашингтоне законодательства против Катара. При этом, действуя в интересах других государств, они не были зарегистрированы как иностранные агенты.

По информации СМИ, за свою работу власти ОАЭ и Саудовской Аравии готовы были заключить с бизнесменами контракты на сотни миллионов долларов, касающиеся боевых действий в Йемене.