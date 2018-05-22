Берни Сандерс намерен переизбираться в сенат США

Американский сенатор Берни Сандерс планирует переизбираться в сенат США от штата Вермонт. Об этом он заявил 21 мая.

Обращаясь к своим сторонникам в социальной сети Twitter, 76-летний демократ заявил, что намерен добиваться переизбрания в сенат в 2018 году, пишет ТАСС.

I have some important news to share, and I wanted you to hear it from me: Today, I am announcing my intention to run for re-election to the United States Senate in 2018. — Bernie Sanders (@BernieSanders) 21 мая 2018 г.

В программе сенатора бесплатное обучение в колледжах, подъем минимальной почасовой заработной платы в общенациональном масштабе до $15 и возможность пользоваться программой медицинского страхования «Медикейр» для всех.

Берни Сандерс был соперником бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон. В 2016 году он боролся за выдвижение на президентских выборах от Демократической партии.

В 1990 году Сандерс был избран в палату представителей конгресса США. В 2006 году — в сенат от штата Вермонт, а в 2012 году был переизбран. После неудачного выдвижения на пост президента США в 2016 году был включен в состав руководящих органов партии и занимался контактами с избирателями в промышленных районах США.