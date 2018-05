Берни Сандерс намерен переизбираться в сенат США

Американский сенатор Берни Сандерс планирует переизбираться в сенат США от штата Вермонт. Об этом он заявил 21 мая.

Обращаясь к своим сторонникам в социальной сети Twitter, 76-летний демократ заявил, что намерен добиваться переизбрания в сенат в 2018 году, пишет ТАСС.

I have some important news to share, and I wanted you to hear it from me: Today, I am announcing my intention to run for re-election to the United States Senate in 2018.