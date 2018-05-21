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Мэй отвергла идею нового референдума о независимости Шотландии

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Фото: REUTERS/Darren Staples
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает несвоевременным проведение нового референдума о независимости Шотландии в данное время.

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По ее словам, очередной плебисцит принесет раздор, и сейчас в нем нет нужды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ.

20 мая лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что власти намерены провести референдум о независимости, как только станут понятны условия выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС).

Шотландия уже пыталась выйти из состава Соединенного Королевства. Голосование по этому вопросу состоялось 18 сентября 2014 года. Тогда 55% жителей региона проголосовали против отделения от Великобритании.

Летом 2017 года правительство Шотландии отказалось от немедленного запуска процедуры по подготовке к референдуму, пообещав вернуться к данному вопросу осенью 2018 года.

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