Президент Болгарии предлагает построить прямой газопровод из России

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна хочет наладить прямые поставки российского газа через Черное море. По его словам, такой подход объясняется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности всего Евросоюза.

«Назовем это «Болгарским потоком», — сказал глава государства в интервью газете «Коммерсант».

Он добавил, что Болгария – это самый лучший вариант транзита газа, как и Германия, куда проложен «Северный поток».

Слова болгарского лидера прокомментировал независимый политолог Александр Сафонов. Он считает, что Радев в первую очередь ищет способ получить выгоду для своей страны.

«Думаю, что на Болгарию сильно повлиял пример Турции и возможность через Турцию получать энергетические ресурсы», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что возможность появления «Болгарского потока» зависит не от разговоров, а от конкретных действий болгарской стороны.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что у Болгарии есть шанс на строительство такого газопровода, но ждать каких-либо скидок на газ им не стоит.

Во вторник, 2 мая, Радев проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Это будет первая двусторонняя встреча президентов России и Болгарии за десять лет.