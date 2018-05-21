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Президент Болгарии предлагает построить прямой газопровод из России

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Президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна хочет наладить прямые поставки российского газа через Черное море. По его словам, такой подход объясняется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности всего Евросоюза.

«Назовем это «Болгарским потоком», — сказал глава государства в интервью газете «Коммерсант».

Он добавил, что Болгария – это самый лучший вариант транзита газа, как и Германия, куда проложен «Северный поток».

Слова болгарского лидера прокомментировал независимый политолог Александр Сафонов. Он считает, что Радев в первую очередь ищет способ получить выгоду для своей страны.

«Думаю, что на Болгарию сильно повлиял пример Турции и возможность через Турцию получать энергетические ресурсы», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что возможность появления «Болгарского потока» зависит не от разговоров, а от конкретных действий болгарской стороны.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что у Болгарии есть шанс на строительство такого газопровода, но ждать каких-либо скидок на газ им не стоит.

Во вторник, 2 мая, Радев проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Это будет первая двусторонняя встреча президентов России и Болгарии за десять лет.

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