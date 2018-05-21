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В Югре у депутата из автомобиля украли 8,5 млн рублей

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В ХМАО обокрали автомобиль депутата Тюменской областной думы от Югры Богдана Богославца, где было 8,5 млн рублей наличными.

По информации источника в правоохранительных органах, воры разбили окно и унесли деньги, когда народный избранник обедал с друзьями в кафе. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Сам Богдан Богославец отрицает факт кражи и отказывается от комментариев.

Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре утверждает, что депутат в данном преступлении является не потерпевшим, а свидетелем.

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