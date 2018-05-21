Фестиваль «Дыхание степи» пройдет в Оренбургской области

Заповедник «Оренбургский» 26 мая проведет этнографический фестиваль «Дыхание степи». На первом этапе отобраны лучшие экологических волонтеры, а на втором - состоится праздник под открытым небом для всех желающих.

Посетителям покажут историю степи в эпохах и лицах. Сектор «Живые города» будет посвящён древнему Девонскому миру, на территории которого и расположена оренбургская степь, пишет РИА «Оренбуржье».

На этнографическом фестивале можно узнать историю казачества и крупнейшего в нашей стране Оренбургского войска – «XVII век». На соседней локации расскажут о событиях XIX века, а площадка «ХХ век» будет посвящена символу смотра – лошадям Пржевальского, которые вернулись в регион в 2015 году.