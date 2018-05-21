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Ученые не нашли разницы в генетическом разнообразии людей и животных

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Фото: Depositphotos/trans961
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Генетики сравнили ДНК человека и 5 млн животных и не нашли различий в уровне генетического разнообразия между ними. По словам исследователей, это говорит об относительно недавнем появлении большинства видов живых существ. Научная статья была опубликована в журнале Human Evolution.

«С точки зрения биологии мы ничем не отличаемся по уровню генетического разнообразия от тех же птиц. Новые технологии помогли нам опровергнуть миф об исключительной природе человека», — цитирует «РИА Новости» Марка Стокле из университета Рокфеллеров в Нью-Йорке.

В данном анализе генетики опирались на так называемую митохондриальную ДНК. Выяснилось, что каждый человек в среднем отличается от другого на 0,1%, такой же показатель оказался характерен для большинства видов животных. Это сильно удивило ученых, так как ранее считалось, что большая человеческая популяция должна была сделать людей более разнообразными с генетической точки зрения. 

Ранее 21 мая сообщалось, что даже одна бессонная ночь в сочетании со стрессом может иметь тяжелые последствия для организма человека. Как выяснили российские генетики, в этом случае в ДНК появляются окисленные участки. 

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