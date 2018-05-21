Два жителя Астраханской области заболели геморрагической лихорадкой

В Астраханской области зафиксировали два случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). По данным регионального Роспотребнадзора, в медицинские организации обратилось 715 пострадавших от укусов клещей, в том числе переносчиком КГЛ – 104.

Как отмечает «Астрахань 24», специалисты призывают не забывать меры предосторожности на природе: использовать репелленты, проводить осмотр открытых участков тела каждые 2-3 часа.

Геморрагическая лихорадка Крым-Конго (лат. febris haemorrhagica crimiana) — острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей. Характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые выявлено в 1944 году в Крыму.