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Появилось видео допроса участника ячейки экстремистов в Крыму

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ФСБ опубликовала видео допроса участника украинской экстремистской ячейки, планировавшей нападения в Крыму.

В кадре — харьковский боксер Александра Стешенко. Он рассказал, что главным в группировке был помощник депутата Верховной рады Эрол Велиев. Экстремисты намеревались дестабилизировать обстановку на полуострове.

На записи можно также увидеть, как Стешенко его подельник Александр Третьяков пытаются поджечь дом муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева.

Деятельность экстремистов раскрыли 21 мая. Ее создали по указанию лидера Меджлиса крымско-татарского народа (запрещена в РФ) Рефата Чубарова и при содействии Службы безопасности Украины.

По факту поджога дома муфтия и в отношении Стешенко, Третьякова и Велиева возбуждены уголовные дела, указывает «Крым-информ».

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