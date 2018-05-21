Хранилище с битумом загорелось на заводе в Рязани

Пожар произошел в хранилище битума на территории завода по производству строительных материалов «Техноплекс» в Рязани, об этом информирует областной главк МЧС.

Как пишет сайт kp.ru, огонь распространился на площади 300 кв. м. Возгорание удалось локализовать и ликвидировать за полтора часа после вызова.

В тушении пожара были задействованы 27 человек личного состава и восемь единиц техники. В целях недопущения повторного возгорания резервуара с битумом его охладили. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее, 21 мая, в Южно-Сахалинске произошел крупный пожар на крыше одной из многоэтажек. Его площадь составила 700 кв. м. Из-за инцидента в городе был введен режим ЧС. Позже выяснилось, что пожар мог возникнуть из-за детской шалости.