Соблюдение правил рыбалки проверили в Брянской области

Рейд по борьбе с нарушителями правил рыбалки завершен в Брянской области. В список территорий попали река Десна между селами Супонево и Палужье, озеро Барсучья Грива в региональном центре.

В Бежице из воды вытащили четыре «косынки» и пять «экранов». Задержаны двое мужчин, ловивших рыбу запрещенным способом. На нарушителей составили административные протоколы, пишет NASHBRYANSK.RU.

Ранее портал iz.ru писал, что искусственный интеллект, который за доли секунды определяет браконьеров, разработали ученые из университета Южной Калифорнии. С помощью алгоритма SPOT зоозащитники практически в режиме онлайн смогут понять, кто попал в объектив инфракрасной камеры — животное или человек.